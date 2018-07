Por Bruno Capelas

Jogos de mundo aberto, especialmente de aventura e ação, têm sido uma tendência nos últimos anos. Mas o que dizer de um jogo de mundo aberto de corridas? É essa a ideia por trás da grife Forza Horizon, criada pela Microsoft para ser um dos principais games exclusivos do Xbox, e irmã mais nova de Forza Motorsport. Entre as duas, a semelhança de “tentar fazer fãs de videogame e de carros se divertirem”, explica Chris Bishop, produtor de ambas as franquias, que veio recentemente ao Brasil promover o lançamento de Forza Horizon 2, o primeiro jogo da série para o Xbox One.

Se Forza Motorsport 5 reunia os melhores carros do mundo em competições de precisão e alta velocidade, o conceito em Horizon 2 é outro: festa, diversão, música e corridas mais descontraídas, ambientadas em um festival de corridas que dá nome ao jogo. Dessa vez, o festival é situado na Itália e na França, se aproveitando de belas paisagens de praia e de campo para encher os olhos do jogador com gráficos potentes da nova geração.

Mas, calma: se você nunca pegou um volante na vida ou reprovou dez vezes a prova para tirar a carteira de motorista, tudo bem. Apesar de reunir carros velozes e pistas cheias de curva, Forza Horizon 2 tem uma jogabilidade bastante acessível, que faz o jogador evoluir à medida que o game avança em sua história, além de propor desafios bacanas, como tentar quebrar recordes de velocidade com uma Ferrari ou superar jatos e trens em batalhas mano-a-mano, e contar com oito rádios customizadas, com canções de artistas como Pixies, The Clash e Chromeo.

“Tem as coisas óbvias, como uma rádio dance, outra hip-hop, uma dedicada ao rock, mas tem uma rádio dedicada apenas a música italiana. É uma rádio divertidíssima”, conta Bishop. A seguir, o produtor de Forza Horizon 2 fala mais sobre a diferença entre Motorsport e Horizon, comenta sobre as novidades do game e o futuro dos jogos de corrida com tecnologias como Kinect e realidade virtual. Pé na tábua!

No ano passado, a Microsoft lançou Forza Motorsport 5. Em 2014, é a vez de Forza Horizon 2 chegar ao Xbox One. Qual a diferença entre as duas franquias?

Os dois jogos têm um objetivo: fazer os fãs de videogame e de carros se divertirem. Motorsport é um jogo sobre precisão, no qual os gamers passam muito tempo acertando detalhes do carro para tentar reduzir milissegundos dos seus tempos de volta. É um jogo muito competitivo. Já Horizon é um jogo muito mais aberto, divertido, cooperativo, com ênfase na liberdade. É um jogo mais relaxado, e também mais atraente para quem não é exatamente um carromaníaco, com características de mundo aberto. Um não é melhor que o outro, apenas querem fornecer diferentes experiências dentro do mundo dos games.

Como nasceu a ideia de trazer o conceito de mundo aberto para o universo de games de corrida?

Tivemos muito sucesso com Motorsport, e de repente, com a evolução da tecnologia, começaram a surgir muitos jogos de mundo aberto. Quisemos dar aos nossos jogadores essa opção. Se você tem um Xbox, hoje você tem o melhor jogo de corrida dentro de pistas com Forza Motorsport, e o melhor jogo de corrida em mundo aberto com Forza Horizon. Assim, o Xbox é o console certo se você gosta de jogos de corrida (risos).

E o que mudou de Forza Horizon para Forza Horizon 2?

Com o poder de processamento do Xbox One, conseguimos fazer coisas incríveis. Uma das principais é poder ter mudanças bruscas de tempo durante o jogo: de repente, começa a chover do nada. Outra coisa bacana é a transição sem cortes do modo single player para o multiplayer: o carro simplesmente não para se você quiser. A tecnologia dos Drivatars [personagens que correm contra o jogador e são baseados em outros jogadores reais] ganhou mais personalidade e variedade. Mesmo no modo single player, agora é possível dirigir contra meus amigos! É algo incrível para alguém como eu, que não tem os mesmos horários que os amigos. E o novo controle do Xbox One, com vibrações e seus gatilhos, dá ao jogador uma sensação ainda mais real de pilotar um carro, especialmente em uma freada ou em uma curva brusca. É muita coisa! Mas, basicamente, tentamos pegar o que as pessoas mais gostavam no Forza Horizon, como ‘relaxar’, ‘é um jogo social’, ‘diversão’, e levamos adiante essas características em Forza Horizon 2.

Uma das coisas mais incríveis de Forza Horizon 2 são as rádios personalizadas. Qual é a importância da música no jogo?

As rádios são incríveis! Uma das coisas mais importantes para nós em Forza Horizon foi a trilha sonora, e tentamos fazer isso de novo em Forza Horizon 2. Temos uma trilha sonora duas vezes maior que no primeiro jogo, tentamos trazer novas bandas e com um amplo espectro de música. Tem as coisas óbvias, como uma rádio dance, outra hip-hop, uma dedicada ao rock, mas tem uma rádio dedicada apenas a música italiana. É uma rádio divertidíssima para se ouvir quando se pega a estrada. Eu não entendo nada de italiano, mas adoro! E outra coisa bacana é ficar zapeando pelas rádios, porque elas dão conselhos e comentam o festival. É realmente imersivo!

Como o jogo pode atrair alguém que ama carros, mas nunca pegou em um controle de videogame?

Acho que o melhor exemplo são os pilotos profissionais. Vários deles nos ajudam a promover os jogos da série Forza, além de auxiliar no desenvolvimento para saber se os jogos estão divertidos. Eles costumam não jogar videogames, mas eles adoram a série, e vivem dizendo para nós que o jogo dá a sensação de dirigir mesmo um carro. Além disso, temos participado de muitos eventos de corrida, como as 24 Horas de Le Mans, e muitos fãs de corrida perceberam nesses eventos que poderia ser divertido ter um Xbox e brincar de ser piloto, gastando horas para criar um novo design ou um acerto de motor para o carro.

Sensores de gestos, como o Kinect, e realidade virtual tem sido duas grandes tendências no mundo dos games ultimamente. Como essas tecnologias podem influenciar os jogos da série Forza?

Forza Horizon 2 é um jogo de mundo aberto, e às vezes, as pessoas tem problemas em descobrir o que querem fazer em seguida. Se você tiver um Kinect, será possível pedir ajuda ao jogo, perguntando “O que eu faço agora?”. Em resposta, o game vai te mostrar na tela os melhores caminhos e provas a fazer. É o nosso foco para Forza Horizon 2. Não queríamos usar o Kinect de um jeito fortuito, mas sim com uma justificativa. Acho que conseguimos, porque já temos jogadores dizendo que gostariam que seu sistema de navegação da vida real fosse que nem o do jogo (risos).

