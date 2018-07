Por Bruno Capelas

Gladiadores do terceiro milênio, atenção: o novo game do UFC, EA Sports UFC, chega às lojas do Brasil em 19 de junho. A informação foi divulgada pela Warner Games (que distribui os jogos da EA no País) nessa segunda-feira, 7, depois que a matriz americana divulgou que o game será lançado no dia 17 de junho. EA Sports UFC estará disponível apenas para Xbox One e PlayStation 4.

Além dos grandes nomes das artes marciais mistas (MMA) dos dias de hoje, como Jon Jones, José Aldo, Cain Velasquez, Renan Barão e Chris Weidman, o jogo contará com uma presença ilustre. Famoso por seus filmes de artes marciais nos anos 70, o ator Bruce Lee também será um personagem jogável no game, disponível para quem fizer a compra do jogo na pré-venda ou para quem conseguir finalizar o modo carreira nos níveis mais difíceis.

Além disso, a capa do game já foi divulgada e conta com Jon Jones e o sueco Alexander Gustafsson. EA Sports UFC é o primeiro jogo da franquia gerida por Dana White feito pela EA, e também o primeiro voltado para a nova geração de consoles.

E aí, prontos para uma finalização ou uma chave de braço?