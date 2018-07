Alô, alô, testando, 1, 2, 3, SOM!

É com enorme prazer que eu anuncio essa novidade: a partir das 22h desta quinta-feira, 1º de setembro, a Rádio Estadão terá um espaço cativo para nós, fãs dos games. Vou estrear, durante o programa Estadão Noite, apresentado pelo querido Julio Pacheco, a coluna Mais Games, com todos os detalhes sobre o “maravilhoso mundo dos joguinhos eletrônicos do tipo videogame”.

A ideia é bater um papo sobre lançamentos, novidades, tendências, eventos e efemérides dos jogos de consoles, celulares e também do mundo dos esportes eletrônicos – os chamados eSports.

Para quem quiser ouvir, é sintonizar o seu rádio no 92,9 FM ou baixar o app da Rádio Estadão – disponível para Android e iPhone. O Estadão Noite vai ao ar das 20h às 23h. A primeira edição da coluna é na quinta-feira, mas depois disso, todas as conversas serão feitas às quartas-feiras.

A primeira coluna é bem especial: vamos falar sobre a Brasil Game Show, maior feira de games da América Latina, que espera cerca de 300 mil visitantes entre os dias 1 e 5 de setembro, no São Paulo Expo – espaço que antes era conhecido como Centro de Exposições Imigrantes.

Além de ser um baita evento, foi na BGS que eu tive meu “batismo de fogo” na cobertura de games – em 2013, quando ainda era estagiário aqui no Link. A sensação de começar de novo vai ser super bacana. Espero que vocês gostem. :) Outra coisa bacana é estar ao lado de gente muito boa que é colunista do Estadão Noite, como o Júlio Maria, a Bia Reis e o Daniel Gonzales.

AH! Importante: quem quiser acompanhar a coluna também poderá ouvir os áudios aqui no blog! E, mais ainda: queria agradecer à força do Julio Pacheco, apresentador do Estadão Noite, e da Paula Marinho, diretora da Rádio Estadão, por abrir esse espaço para os joguinhos.

E aí, bora pro jogo?