Demorou, mas finalmente teremos um grande lançamento simultâneo do PlayStation 3 no Brasil.

God of War III chegará ao Brasil apenas uma semana depois do lançamento americano, fato inédito. O jogo foi lançado quase uma semana antes que no Japão. Custa R$ 199, para brigar pau a pau com os preços praticados pela Microsoft para os jogos de Xbox 360.

Esse é o incentivo crucial para muita gente adotar o PlayStation 3 como segunda ou até primeira plataforma de jogos.

God of War III pode ser reservado pela loja online da Sony e na maioria das lojas de games brasileiras.