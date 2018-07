Murilo Roncolato

A Rockstar adiou mais um pouco o lançamento da versão do seu Grand Theft Auto V (GTA 5) para PC. O game que deveria estar nas lojas virtuais e físicas já no dia 27 de janeiro só chegará quase dois meses depois: 24 de março.

GTA V foi originalmente lançado em setembro de 2013 (um ano e meio antes da versão para PC) para consoles da geração anterior. A versão redesenhada para PS4 e Xbox One chegou no último novembro.

“Nossas desculpas pela ligeira mudança de data, mas o jogo requer algumas semanas extras de testes e polimento para torná-lo tão bom quanto ele deve ser”, diz a Rockstar em um post publicado nesta terça, 13.

A desenvolvedora diz que o modo cooperativo online suportará até 30 jogadores – inclusive o GTA Online Heists, que terá seu lançamento para console junto ao do PC.

A Rockstar soltou algumas prints do jogo (veja abaixo), que chega com resolução de até 4K, e as especificações necessárias para o seu computador rodar o game.

O mínimo é um Core 2 Quad rodando a 2,40 GHz, 4GB de RAM e placa de vídeo Nvidia 9800 GT 1 GB ou AMD HD 4870 1 GB. O recomendável eleva as configurações para um processador Core i5 3470 a 3,2GHZ, 8 GB de RAM e placa de vídeo de Nvidia GTX 660 2 GB ou AMD HD7870 2 GB.

O jogo exigirá ao menos 65 GB de HD.