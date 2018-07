Por Bruno Capelas

Novas imagens mostram qualidade de GTA V para a nova geração. FOTO: Reprodução Novas imagens mostram qualidade de GTA V para a nova geração. FOTO: Reprodução

Um dos maiores sucessos da sétima geração de videogames (PS3 e Xbox 360), o game GTA V acaba de ganhar data de lançamento para as novas plataformas PS4 e Xbox One: 18 de novembro, conforme anunciou nessa sexta-feira, 12, a Rockstar Games, produtora do jogo.

Entre as principais novidades, o jogo terá uma melhora nos gráficos e a adição de novas missões, novos carros, novas armas e novas músicas, além de tráfego de carros mais denso e um novo sistema de folhagens e de água. A resolução e o número de fotogramas por segundo foi aumentado, mas não se sabe se será 1080p a 60 frames por segundo, padrão dos melhores jogos da nova geração, como Mario Kart 8.

Gráficos de água e folhagens serão melhorados, diz Rockstar. FOTO: Reprodução Gráficos de água e folhagens serão melhorados, diz Rockstar. FOTO: Reprodução

Além disso, o novo modo Online poderá ter até 30 jogadores para PS4 e Xbox One. A empresa anunciou ainda que a versão para computadores chegará em 27 de janeiro de 2015.

Lançado em setembro de 2013, GTA V é um dos maiores sucessos da história dos videogames, tendo faturado US$ 1 bilhão em apenas três dias de vendas ao consumidor final. Até hoje, o game já vendeu 32 milhões de cópias, apenas para PS3 e Xbox 360.