A Microsoft anunciou que está investigando o vazamento do quarto episódio da saga Halo, que apareceu em sites de pirataria três semanas antes de seu lançamento, marcado para 14 de setembro.

A série Halo foi o grande trunfo da Microsoft para o lançamento de seu primeiro Xbox em 2001. Cópias do último jogo da série, Halo Reach, começaram a ser vistas online depois que o jogo lançado para testes e para a imprensa pela Xbox Live Store. A Microsoft diz que está ciente do problema e irá investigar o assunto.

A Microsoft é conhecida por seu rigor com as questões de pirataria. Desde 2009, ela já baniu da sua rede online aproximadamente 600 mil usuários que usavam jogos hackeados ou pirateados. Em comunicado à imprensa internacional, um porta-voz da empresa afirmou que os violadores serão perseguidos “agressivamente”.

“O comprometimento da Microsoft com o combate à pirataria e com a criação de um ambiente cada vez mais seguro para os 25 milhões de jogadores da comunidade do Xbox Live continua como primeira prioridade. Todos os consumidores deveriam saber que pirataria é ilegal e modificar o Xbox 360 viola os termos de uso do vídeo game; isso irá cancelar sua garantia e resultar em banimento da rede Xbox live”, acrescentou.

Por seu Twitter, o diretor da Microsoft responsável pelo cumprimento da política da empresa por parte dos usuários, Stephen Toulouse, reforçou a visão rigorosa da Microsoft: “Lembrem-se, cópias compradas na a loja legítima não oferecem nenhum risco de banimento. Palavra-chave: não autorizado. Nós temos como saber”.

Os jogos anteriores do Halo foram sucesso de vendas. Sua terceira edição rendeu 84 milhões de euros apenas nas primeiras 24 de vendas.