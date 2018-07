A Microsoft liberou o acesso na rede Xbox Live da versão beta do game de tiro em primeira pessoa Halo:Reach.

O objetivo da versão preliminar do jogo é ajudar aos engenheiros e programadores da Bungie a fazer a sintonia fina do título, detectando bugs em testes de larga escala.

O processo de refinamento é uma das etapas mais críticas da produção de um jogo. Quando o componente online tem um peso grande, gasta-se uma verdadeira fortuna em testes. Com a liberação da versão beta para o público, a Bungie consegue economizar um bom dinheiro, ao mesmo tempo quea Microsoft reforça ainda mais a marca de sua franquia e cria expectativa para o lançamento do jogo.

Em um primeiro momento, apenas alguns usuários do serviço Xbox Live foram escolhidos para fazer parte do beta. Aqueles que utilizavam as funcionalidades da rede Xbox Live em jogos do primeiro Xbox ganharam o acesso como forma de compensação pela descontinuação do serviço. A primeira versão da Live era muito utilizada por jogadores de Halo 2.

Quem comprou o jogo Halo 3: ODST também ganhou acesso ao beta multiplayer de Halo: Reach, no menu principal do jogo. A novidade fica por conta da liberação do jogo para todos os proprietários de Xbox 360. Dia 14 de maio, todos os usuários da rede Xbox Live, mesmo os que não assinaram a conta Gold, que dá direito a jogo multiplayer, terão acesso ao beta, contido em Halo 3:ODST.

A liberação vale até 17 de maio, e também dará acesso ao multiplayer de Halo 3 e , sem custo de assinatura para os usuários.

No Brasil, o serviço Xbox Live não está disponível oficialmente, mas a esmagadora maioria dos usuários conseguiu acesso se registrando com um endereço americano.

Halo: Reach será lançado em setembro.