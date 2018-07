A Capcom já havia anunciado uma inesperada participação dos astros de Gears of War, Marcus Fenix e Dom Santiago, na continuação do excelente game de aventura e guerra Lost Planet. Mas agora novas imagens foram divulgadas para aumentar a vontade dos jogadores.

Os personagens parecem combinar bem com o ambiente inóspito do jogo. Vai ser no mínimo interessante colocar os dois durões mandando bala em insetos monstruosos em vez dos Locust.

Lost Planet 2 será lançado até o fim do ano para Xbox 360.