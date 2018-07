Cem milhões de dólares. Essa é a quantia que a Activision diz ter investido – sem contar os gastos em publicidade – em StarCraft II, que já pode ser considerado o game mais caro da história. A segunda edição do jogo de estratégia será lançada mundialmente no dia 27 deste mês em uma edição para colecionador e uma para uso temporário.

Apesar do mercado de videogames estar em baixa, a desenvolvedora aposta alto na sequência do jogo para computador que foi lançado 12 anos atrás e já vendeu mais de 11 milhões de unidades. Analistas esperam que o jogo vá vender vários milhões de unidades somente este ano no mundo, impulsionando o lucro da empresa.

Em entrevista ao Wall Street Journal, Bobby Kotick, CEO da Activision, afirmou que eles esperam um retorno de quase um bilhão em vendas. “Não há falta de consumidores para o StarCraft”, disse. A empresa justificou o alto investimento no título de real-time strategy (estratégia em tempo real) classificando-o como um dos sete “pilares de oportunidade” da empresa. Confira o trailer abaixo.

O valor anunciado pela Blizzard ultrapassa em muito os US$ 60 milhões de Gran Turismo 5 – um dos maiores orçamentos da indústria dos games. Com esse investimento, o jogo entra para o clube de GTA IV e Read Dead Redemption, ambos da Rockstar, que tiveram valores de produção acima da centena de milhão de dólares. A Activision também é responsável por Guitar Hero, Call of duty e World of Warcraft.

