Por Luiz Fernando Toledo

Está para nascer um jogo tão bizarro quanto Conker’s Bad Fur Day.

O personagem mais polêmico do Nintendo 64, que dá nome ao título, surgiu em 2001 de maneira totalmente diferente da planejada. A ideia inicial era a de um esquilo alegre em um game de plataforma para a família. A aparência do “herói” continuou idêntica, mas ao invés de passear por bosques coloridos, Conker se tornou um personagem alcoólotra, mercenário, mestre das armas e assassino de ursos do mal. Isto fez com que seu conteúdo fosse indicado para maiores de 18 anos à época.

O jogo foi desenvolvido e publicado pela Rare (de “Banjo-Kazooie” e “Banjo-Tooie”), que em 2001 ainda trabalhava com jogos exclusivos para a Nintendo. A história principal envolve episódios de violência explícita, humor escatológico, sexo e – o mais interessante – referências cinematográficas.

A primeira cena já mostra um esquilo bêbado, tentando voltar para casa. Ele está perdido em um local desconhecido e quer encontrar sua namorada, Berri. Ao mesmo tempo, o Panther King, que é rei desta terra desconhecida, percebe que a mesa lateral do trono está com uma perna quebrada, impedindo que ele deixe ali o copo de leite que sempre toma. Ele chama um cientista maluco (!!!) para resolver o problema, e o doutor sugere que um esquilo-vermelho seria ideal para servir como a quarta perna da mesa. Naquele momento, o rei ordena que os capangas procurem o animal.

Em toda a aventura nesta terra sem sentido, Conker se depara com inimigos absurdos, como o The Great Mighty Poo, um pedaço de cocô gigantesco que sofre dano ao ser atingido com rolos de papel higiênico (e morre após uma descarga gigante ser puxada). Se você realmente JÁ JOGOU, deve estar mentalizando neste momento a famosa música cantada por ele durante a batalha:

“I am the Great Mighty Poo, and I’m going to throw my shit at you, a huge supply of tish comes from my chocolate starfish. How about some scat, you little twat?”

Ao longo do game, Conker também enfrenta vespas gigantes, ursos “tédi” (Tediz) , um robô gigantesco, entre outros.

Diversas cenas são inspiradas em filmes famosos, como no momento em que Conker é mandado para roubar um banco e a fase se assemelha muito ao filme Matrix, com todos os slow motions e tiroteios com manobras no ar. Também são abordadas cenas de O Exterminador do Futuro, Drácula (com um Conker transformado em morcego dentro da própria mansão do Conde), O Resgate do Soldado Ryan, entre outros.

A jogabilidade é como em outros games de plataforma de mundo aberto. Conker pode “voar” por alguns segundos, com seu rabo semelhante ao de Tails, da série Sonic. Ao longo dos capítulos, ele adquire temporariamente o uso de metralhadores, granadas e até um tanque de guerra.

Assista aos vídeos, relembre e, se nunca tiver jogado, DÊ UM JEITO DE PROCURAR AGORA UM NINTENDO 64. Ah, o jogo também foi lançado em um remake para Xbox, anos depois. Veja aqui uma comparação entre ambos.

Conker’s Bad Fur Day

Desenvolvedora: Rare

Publisher: Rare

Preço: De R$ 400 a R$ 1.500 (sério)

Lançado em: Março/2001

Plataformas: Nintendo 64