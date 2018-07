Por Murilo Roncolato

• Já Jogou é uma seção do Que Mario? com recomendações de novos e velhos games que a gente gostou tanto – ou nem tanto assim – que não podia deixar você viver sua vida sem jogá-los. A inspiração veio da seção ‘Have You Played…’, do Rock, Paper, Shotgun, da qual somos fãs •

Aí está um bom título para passar o tempo, curtindo uma boa história, com uma premissa instigante, com um gráfico bem acabado e mecânicas interessantes (Kim Swift, a designer de Portal, era diretora criativa do estúdio na época), embora limitadas. O jogo, ignorando as missões paralelas – que valem muito a pena serem cumpridas – e os colecionáveis – é, ignore-os mesmo –, é curto.

Você assume o corpo, ou melhor, a alma do detetive morto Ronan, que deve descobrir a identidade do seu misterioso assassino (chamado Assassino do Sino, por marcar suas ações com um símbolo de um… bem, de um sino) para que assim possa libertar sua alma, “atravessar a ponte” e se juntar à sua falecida mulher “do outro lado”. No caminho, você vai se deparar com a versão sobrenatural da pequena cidade americana de Salem, que conta com um passado sombrio, marcado pelo período de caça às bruxas, e seus sinistros julgamentos.

Para quem curte jogos de investigação, Murdered é um dos obrigatórios, embora o jogador tenda a ficar um pouco entediado – mesmo sendo um jogo curto – por conta da repetição das missões e da facilidade em resolver seus mistérios – que, pela mecânica escolhida, não oferece dificuldade quase nenhuma, mas exige muito da sua paciência.

Mas não se engane, Murdered vale o seu tempo. Já jogou? Então nos conte o que achou nos comentários!

Curiosidade: O estúdio independente responsável pelo game, Airtight, após 10 anos de atividade, fechou as portas semanas depois do lançamento de Murdered, o último dos seus seis títulos.

Murdered: Soul Suspect

Desenvolvedora: Airtight Games

Publisher: Square Enix

Preço: R$ 56 a R$ 80

Lançado em: Junho/2014

Plataformas: PS4, PS3, Xbox 360, Xbox One, Windows

Nota (0 a 5): 3,5*

*A nota final é resultado da média de cinco critérios: gráficos, diversão, jogabilidade, enredo e multiplayer (se não houver, o resultado dos demais critérios será dividido por quatro); todos avaliadas entre 0 e 5.