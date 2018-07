Por Murilo Roncolato

Game of Thrones: Iron from Ice é o jogo oficial da série produzido pela Telltale, produtora de onde saíram os excelentes jogos de The Walking Dead (baseado na história em quadrinhos da série de zumbis), The Wolf Among Us (sobre o universo do HQ Fables) e o mais recente Tales From the Borderlands (baseado no universo do jogo Borderlands, um título de 2009 da 2K Games).

A Telltale aplica nos seus títulos uma fórmula que divide os jogadores – há quem fique vidrado e quem não os encare como jogos. Para começar, os jogos são divididos em episódios e temporadas. Iron From Ice, por exemplo, é apenas o primeiro episódio do game. Até o ritmo de lançamento segue a lógica das produções televisas – o segundo episódio é esperado somente para a primeira semana de fevereiro.

O jogo é baseado basicamente em point-and-click. Os personagens podem ser movidos em raros momentos pelo jogador, que tem como maior função o de tomar decisões, muitas delas baseadas em diálogos – nos quais é comum haver quatro opções de frases a serem ditas ou ações a serem tomadas por vez. Uma decisão tomada pode afetar a evolução do jogo todo.

Contra iniciantes

A primeira coisa a ser dita sobre esse jogo é que ele, ao contrário dos demais, exige que você tenha visto um bom tanto da série para compreender seu contexto. Ou seja, se você não conhece Game of Thrones, mas tem interesse no game, a maior dica que posso dar é: veja a série (ou ainda melhor: leia a obra de George R.R. Martin) e deixe para se aventurar no jogo mais tarde.

Personagens originais da série também aparecem no jogo Personagens originais da série também aparecem no jogo

De cara, os pontos mais altos de GoT: Iron From Ice é o fato de ter sido lançado em múltiplas plataformas ao mesmo tempo. São elas: Windows e OS X, PlayStation 3 e PS4, Xbox 360 e Xbox One, iOS e Android. O segundo tiro certo, diferente de outros jogos sobre GoT, é contar com o visual e dublagem dos atores originais da série.

Enredo

O jogo segue a série também na sua direção. Da mesma forma como no livro/série, cada capítulo/episódio é protagonizado por um personagem diferente da história; no game, o jogador controla alternadamente três personagens. São eles:

• Gared Tuttle: personagem que abre o primeiro episódio; é o escudeiro de Lord Forrester, leal ao Starks de Winterfell. Suas ações geram resultados sem volta para a história.

• Ethan Forrester: um dos filhos de Lord Forrester assume Ironrath na ausência do pai e dos irmãos mais velhos. Pela posição que ocupa, é evidente que as decisões a serem tomadas serão várias e não serão fáceis, gerando resultados para si, sua família, sua casa e seu povo.

• Mira Forrester: irmã de Ethan, reside em King’s Landing, no centro político de Westeros, onde exerce a função de assistente de Margaery Tyrell, que tem a mão prometida ao rei Joffrey Baratheon. A personagem é incumbida de usar as influências políticas que encontrar na capital para ajudar sua família.

O jogo começa no momento em que o exército liderado por Robb Stark está acampado próximo aos castelos (as Gêmeas) de Walder Frey, logo antes do evento que ficaria conhecido como o Casamento Vermelho. A morte do “Rei do Norte” afetará todos seus aliados, inclusive os Forrester.

Mira, Ethan e Gared Mira, Ethan e Gared

Avaliação

Para quem é fã da série, o jogo é mais do que ótimo. A história alinhada, a trilha sonora fiel à série e as dublagens originais são certeiros. Para quem gosta do estilo dos jogos da Telltale, o jogo de GoT tem ainda um elemento novo que é o de alternar os personagens comandados, que deve agradar.

Mas para quem aprecia o estilo visual e os gráficos da produtora, pode se decepcionar. Após completá-lo, a sensação é a de que o jogo foi feito às pressas, o que não é verdade, já que o anúncio da parceria entre HBO e Telltale, já com detalhes do jogo, foi feito no início de dezembro passado. Seria descuido? Falha técnica? O fato é que o jogo apresenta falhas gráficas graves. Personagens aparecem cortados ou com seu visual “descascado”, legendas estão dessincronizadas em alguns momentos ou nem aparecem.

Mas, apesar das falhas – que provavelmente não estarão presentes no segundo episódio –, o saldo é positivo e coroa esse belo ano da Telltale nos games.

Game of Thrones: Iron from Ice

Desenvolvedora: Telltale

Publisher: HBO

Preço: US$ 5 ou R$ 12,89

Plataformas: Windows, OS X, PlayStation 3, PS4, Xbox 360, Xbox One, iOS e Android.

Já disponível: No Brasil