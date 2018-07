Galactic Inbox é o jogo do Gmail. O símbolo do e-mail do Google navega pelo espaço atirando em outros corpos celestes e desviando de astróides.

Para jogá-lo, é preciso um browser moderno. O jogo foi desenvolvido em HTML5. É uma maneira simples de mostrar o potencial do novo formato, que pode substituir o Flash.

“É um projeto pessoal para fins de aprendizagem”, definiu no blog Paul Truong, o criador do jogo. Ele diz que se inspirou no Gmail por ser um produto experimental do Google que deu certo.

Jogue aqui.