CREDITO

Você está pronto para chacoalhar o esqueleto? Você está pronto para chacoalhar o esqueleto?

É hora de dançar na frente do videogame (e sem contar pra ninguém) : Just Dance 2016, a nova versão do game de dança da Ubisoft, chega às lojas do Brasil nesta terça-feira, 20. Por R$ 180, o game está disponível para Xbox One, Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U e até mesmo o Wii, antigo console da Nintendo.

Leia também:

Já jogou… Just Dance 2015?

Além de contar com uma seleção musical inédita, o game tem uma novidade bacana para a versão desse ano: o aplicativo Just Dance Controller, voltado para os jogadores que não têm um acessório de captura (como o sensor do Wii ou o Kinect do Xbox) com seus videogames. Disponível para Android, iOS e Windows Phone, o aplicativo funciona como uma câmera: quando conectado à mesma rede Wi-Fi do videogame, ele é capaz de transmitir os movimentos do jogador para o videogame.

Outra novidade é Just Dance Unlimited, um serviço de streaming que disponibiliza uma biblioteca de mais de 150 músicas para serem dançadas dentro do jogo mediante assinatura. Isso, é claro, sem falar nas novas músicas presentes no jogo, que incluem hits como “Uptown Funk”, de Bruno Mars, “All About That Bass”, de Meghan Trainor e clássicos do passado como “I Gotta Feeling”, dos Black Eyed Peas, “You’re The One I Want”, do filme “Grease” ou “Under The Sea”, da trilha de A Pequena Sereia.

Confira a lista completa de músicas de Just Dance 2016:

“Heartbeat Song” de Kelly Clarkson

“Teacher” de Nick Jonas

“Chiwawa” de Wanko Ni Mero Mero

“Copacabana” de Frankie Bostello

“This Is How We Do” de Katy Perry

“Drop The Mambo” de Diva Carmina

“Hit The Road Jack” de Charles Percy

“These Boots Are Made For Walkin’” de The Girly Team

“Irish Meadow Dance” de O’Callaghan’s Orchestra

“Junto a Ti” do filme “Violetta”, da Disney

“Kaboom Pow” de Nikki Yanofsky

“Kool Kontact” de Glorious Black Belts

“You’re The One That I Want” do filme Grease

“The Choice Is Yours” de Darius Dante Van Dijk

“Under the Sea” do filme “The Little Mermaid”, da Disney

“When The Rain Begins To Fall” de Sky Trucking

“You Never Can Tell” de A. Caveman & The Backseats

“Uptown Funk” de Mark Ronson Ft. Bruno Mars

“All About That Bass” de Meghan Trainor

“Animals” de Martin Garrix*

“Hey Mama” de David Guetta Ft. Nicki Minaj, Bebe Rexha & Afrojack

“Blame” de Calvin Harris Ft. John Newman

“Born This Way” deLady Gaga

“Want To Want Me” de Jason Derulo

“Gibberish” de MAX

“Hangover (BaBaBa)” de Buraka Som Sistema

“I Gotta Feeling” de The Black Eyed Peas

“Ievan Polkka” de Hatsune Miku

“Let’s Groove” de Equinox Stars

“William Tell Overture” de Rossini

“Balkan Blast Remix” de Angry Birds

“Rabiosa” de Shakira Ft. El Cata

“Stuck On A Feeling” de Prince Royce

“Boys (Summertime Love)” de The Lemon Cubes

“Fun” de Pitbull Ft. Chris Brown

“Circus” de Britney Spears

“Fancy” de Iggy Azalea Ft. Charli XCX

“Same Old Love” de Selena Gomez

“Cool For The Summer” de Demi Lovato

“Lights” de Ellie Goulding

“No Control” de One Direction

“I’m An Albatraoz” de AronChupa