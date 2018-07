No começo, a sensação é um pouco ridícula. Quem está de fora vê pessoas pulando, rodando, agachando e falando com a televisão. Quem está dentro fica um pouco sem jeito com a interação com o corpo — é mais ou menos como entregar um controle para quem não está habituado. Todos os movimentos são um pouco sem jeito, desengonçados, excessivos ou fracos demais. Mas bastam cinco minutos para o estranhamento acabar.

O Kinect, acessório para Xbox 360 lançado nesta quinta, 4, pela Microsoft, é muito amigável e divertido — até mesmo sua tela inicial. Ao ligar o Xbox com o acessório que dispensa controles, as mãos viram uma espécie de mouse ao olhar da câmera. Basta acenar para que ela reconheça a mão de quem está no comando — e, a partir daí, movimentá-la para selecionar os botões de iniciar o jogo, trocar avatares etc. Se alguém passa por perto, basta chacoalhar as mãos — ou acenar para a máquina — para que a nova pessoa ‘roube’ o comando da tela inicial. É uma brincadeira simples, mas aquece os ânimos e prepara o corpo para as sutilezas de jogar videogame sem controle nenhum.



A foto de divulgação mostra pessoas de uma forma meio ridícula, mas é assim mesmo que acontece

O Wii tem essa proposta e funcionou muito bem. Mas a experiência de não ter nenhum tipo de objeto para interagir com a máquina é impagável. Primeiro surgem as desconfianças: qual é o tamanho da sala necessário? E se alguém passar em frente à tela? Qual é o nível de sensibilidade da câmera? Parte das dúvidas foi sanada quando há a oportunidade de experimentar o brinquedo de R$ 600 (fora, claro, o próprio Xbox, que não sai por menos de R$ 999). A distância entre o jogador e a máquina pode ser de no mínimo um metro, diz a Microsoft, mas varia conforme o jogo. A movimentação de alguém na frente dela não chega a atrapalhar o andamento do jogo. E o nível de sensibilidade impressionou — vai além dos Wiimotes do Wii.

O tempo reservado para jornalistas experimentarem alguns dos jogos foi curto, mas deu para ter uma boa ideia do que é o game. E ele impressionou. O primeiro a ser testado foi o Kinect Adventures, que vem junto com o acessório. Nele, bonequinhos percorrem uma paisagem virtual de várias formas — a escolhida foi o bote. Começa o jogo. Dois bonecos em pé têm a função de controlar o bote em uma corredeira. Tudo é feito com o corpo: um passo para o lado muda a direção do barquinho, que precisa desviar de obstáculos, saltar rampas e coletar moedas.

O cenário é lindo, mas no começo tudo é estranho. Os movimentos são desajeitados e o jogo em dupla requer uma certa sincronia de movimentos. Mas bastam poucos minutos para se acostumar com os movimentos: para o lado, pula, volta. Divertidíssimo.

O segundo jogo foi o Kinect Sports. Logo na tela inicial, uma brincadeira: basta levantar as mãos para despertar uma ‘ola’ na arquibancada. Assim como nos outros jogos, as mãos viram uma espécie de mouse. Para apertar o botão, é preciso mantê-la sobre ele durante um tempo. É um detalhe pequeno, mas pode tirar a paciência de quem tem a coordenação motora prejudicada por algum motivo. Mas passa. A opção foi o vôlei de praia.

A tela coloridíssima e a narração em inglês dão o tom. Começa o jogo. De novo, um certo estranhamento com os movimentos com o corpo. Recebe a bola, manchete, o outro levanta, volta para cortar. O movimento é o mesmo de uma partida de vôlei de praia e, de fato, é preciso assumir o papel de um atleta para encarnar. Mas, quando isso acontece, a diversão é garantida. A câmera capta as sutilezas de um bom saque: se quiser muita força, é preciso pular para atingir a bola no alto. Dá para defender com manchete ou toque comum, e o companheiro deve pular para dar uma boa cortada. O game sinaliza qual jogador deve bater na bola e se é preciso pular ou não para executar em movimento. E pula-se muito. Em cinco minutos de jogo dá para se cansar quase tanto quando em uma partida de vôlei real.

Depois, uma corrida no Kinect Joy Ride, game de kart. Basta esticar as mãos e fingir que está pilotando. Esse foi o que menos empolgou, embora também seja bem atrativo. Os gráficos são muito bons, mas pilotar o carrinho com uma direção imaginária não é tão fácil. Sobram derrapadas e trombadas nos outros carros. O game tem um recurso divertido: o turbo, que é feito levando as mãos em direção ao corpo e empurrando para frente de forma abrupta. Também é possível dar cambalhotas quando o carro salta da rampa.

Todos os jogos têm comandos em português, mas as narrações são em inglês.

O acessório para Xbox chega às lojas a partir do dia 18 de novembro e custará R$ 599. Vem apenas com o Kinect Adventures. Os jogos citados e os outros dois, o Kinectimals, em que é possível adestrar um tigre, e o Dance Central, de dança, também chegam ao mercado na mesma data e custarão R$ 149. A Microsoft promete até o fim do ano outros 12 títulos.

Vale a pena? É caro, mas vale. O acessório é divertidíssimo e realmente traz uma experiência diferente na hora de jogar, como anuncia a Microsoft. E promete agradar tanto os amantes de games quanto quem não tem habilidade alguma com os controles.