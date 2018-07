A produtora japonesa Konami confirmou o lançamento da nova saga da família Belmont, Castlevania: Lords of Shadow, em outubro.

O jogo vem com uma nova história para a série que é desenvolvida pela desenvolvedora Mercury Steam em colaboração com o estúdio Kojima Productions, liderado pelo lendário criador da série Metal Gear Solid, Hideo Kojima.

O ator Patrick Stewart narra o trailer oficial do jogo e Robert Carlyle dubla o personagem Gabriel.

Castlevania: Lords of Shadow tem lugar em uma Europa devastada da Idade Média. O planeta foi devastado por uma poderosa força e as almas dos mortos estão presos no plano terrestre, onde criaturas desumanas vagam causando destruição.

O personagem Gabriel, que teve sua esposa assassinada, deverá enfrentar três facções do Lords of Shadow para buscar as partes da poderosa e misteriosa “Mascara de Deus”, que pode trazer a vida de volta ao planeta.

O jogo será lançado para PlayStation 3 e Xbox 360 ainda este ano.