Por Bruno Capelas

“Eu não vi Pelé, mas vi Allejo!”.

FOTO: Reprodução/International Superstar Soccer “Eu não vi Pelé, mas vi Allejo!”.FOTO: Reprodução/International Superstar Soccer

Copa do Mundo FIFA Brasil 2014 chega às lojas do País nessa quinta-feira, 22, fazendo mais uma vez os controles de todo o Brasil se voltarem para a magia da missão de levantar o caneco do maior campeonato de futebol do mundo. Exclusivo para PlayStation 3 e Xbox 360, o game custará R$ 199,90.

Entretanto, se você está sem dinheiro ou já vendeu seus videogames antigos para chegar à nova geração, o Que Mario te ajuda a participar da onda futebolística: separamos em vídeo 10 grandes games de futebol que marcaram a história dos videogames, do Pong ao International Superstar Soccer, passando pelo Elifoot 98 e pelo rachão do encanador Mario.

Tentamos escolher games com propostas diferentes e para várias plataformas ao longo do tempo, no lugar de nos concentrarmos apenas na rivalidade PES e FIFA. Mas chega de blá-blá-blá, porque quem fala demais joga de menos. Como diria o mestre Silvio Luiz, “confira comigo no (re)play!”.