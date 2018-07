Por Bruno Capelas

GTA V é um jogo cheio de homenagens, certo? Há uma rede social que imita o Facebook (o Life Invader, ou “invasor de vidas”, em um nome bem sugestivo), rádios FM que reproduzem o padrão das rádios americanas e recriações de redes de fast food como o Burger King (Burger Shot) e o KFC (Cluckin’ Bell).

Entretanto, nem todo mundo ficou satisfeito com as homenagens: é o caso da atriz Lindsay Lohan (Meninas Malvadas, Operação Cupido), que está processando a Rockstar Games, produtora do jogo.

De acordo com as informações do processo, Lindsay acredita que uma coadjuvante do jogo, Lacey Jonas, é baseada em sua personalidade, tanto fisicamente quanto em detalhes pessoais. Jonas é descrita como uma atriz tola e cheia de manias, tentando escapar de um grupo de paparazzi. O processo foi entregue hoje na corte de Nova York, onde está localizada a sede da Rockstar Games, que ainda não declarou nada sobre o assunto.

Essa é Lacey Jonas. E aí, ela é parecida com a atriz de Meninas Malvadas? Você acha que Lindsay tem razão para processar a Rockstar? Cenas dos próximos capítulos, em breve.

Veja abaixo ainda um trecho do jogo em que Lacey Jonas aparece.