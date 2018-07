Simone Campos ganhou uma bolsa de um programa de apoio à cultura da Petrobras e botou um sonho no papel. Criou um livro-jogo (ou ficção interativa) que narra a história de André, um técnico de informática, louco por game que ganha um objeto in-game que muda sua vida real.

O Link conversou a jovem escritora carioca antes mesmo de o livro estar pronto. Agora, OWNED – Um novo jogador (ed. 7Letras, 266 págs., R$ 34) já está no mercado e, melhor, acabou de ganhar sua edição online na íntegra. O livro-jogo pode ter 17 desfechos e quem decide é o jogador. O mais curto acaba mais ou menos na página 80 e o mais longo, lá para a 229.

O estilo não-linear segue uma característica da literatura que ficou famosa com o escritor argentino Julio Cortázar em seu romance O Jogo da Amarelinha (ed. Civilização Brasileira, 604 págs., R$ 44,50). A “rayuela” do título original é um jogo que se equivale à nossa amarelinha, em que o jogo muda conforme uma ação do jogador.

“O objetivo é mostrar o poder da ficção no dia a dia das pessoas”, disse a autora.