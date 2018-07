Olá, pessoal, tudo bem?

A gente atrasa, mas não falha: seguem aqui os links para quem quiser ouvir as duas primeiras edições da coluna Mais Games, deste que vos escreve, na Rádio Estadão. Na primeira coluna, transmitida no seu dial no último dia 1, falei sobre a feira Brasil Game Show, com destaque para os games de futebol e a realidade virtual. Você pode ouvir aqui (e aqui também) — com destaque para essa vinheta bacanuda que o pessoal da Rádio Estadão criou pra mim.

Na segunda semana, na coluna que foi ao ar na última quarta-feira, 7, três assuntos rápidos: o primeiro jogo do encanador Mario para celulares, as duas novas versões do PlayStation 4 e a classificação do time brasileiro de League of Legends INTZ para o Campeonato Mundial. Ouve aí! Pra quem ouve no celular, só clica aqui!

Lembrando que a coluna Mais Games vai ao ar toda quarta-feira, às 22 horas, durante o Estadão Noite, apresentado pelo grande Julio Pacheco. Para ouvir, sintonize o seu rádio no 92,9 FM, se você está na Grande São Paulo, baixe o aplicativo da Rádio ou acesse o site oficial. Quem perder poderá ouvir a coluna aqui depois.

AH! E se você tiver alguma pergunta, dúvida ou comentário, registre nos comentários deste post ou me manda um alô no Twitter. Meu perfil é o @noacapelas.