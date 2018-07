Hora de falar do maravilhoso mundo dos esportes eletrônicos e dos atletas de mouses e teclados. Começou nesta semana o Campeonato Mundial de League of Legends, que conta com a participação do time brasileiro da INTZ eSports. O Mundial (e o mundo dos eSports) foi o tema da coluna desta semana na Rádio Estadão! Para quem não ouviu na rádio, quando a coluna é transmitida toda quarta-feira, às 22h, pode ouvir aqui na internet – se você usa celular, também temos a coluna no Soundcloud.