As duas últimas semanas foram bastante agitadas para o mundo dos games e da tecnologia – de forma que estas duas colunas chegam à internet com um pouco de atraso. Desculpa, ouvinte! De qualquer maneira, aqui elas estão: no programa de 12 de outubro, falamos sobre Gears of War 4, o grande lançamento da semana, Tomb Raider e Civilization VI. Para quem ouve no celular, segue o link do Soundcloud!

Na semana seguinte, foi a vez de falar do Homem-Morcego e suas grandes aparições no mundo dos games — tudo por conta do relançamento dos grandes jogos Arkham Asylum e Arkham City, bem como da nova série da Telltale sobre o Batman. Vem ouvir!