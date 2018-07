Duas colunas de uma só vez aqui no blog. Na semana passada, Bruno Capelas e Daniel Gonzales debateram sobre o início do beta aberto de Heavy Metal Machines, game brasileiro que está sendo produzido há quatro anos.

Nesta semana, a dupla volta à tona com o campeonato de League of Legends que vai acontecer no Brasil, a E3 aberta ao público e mais novidades do mundo dos games.