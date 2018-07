Duas novas edições da Mais Games, em um novo formato: agora, a coluna fica mais curta, com cara de “drops” de notícias, e passa a ser veiculada toda quarta-feira, às 16h45, na Rádio Estadão e também na Rádio Eldorado, com a locução gentil de André Góis dentro do Rádio Blog.

Na primeira semana, o papo foi sobre For Honor, game de aventura e combates online da Ubisoft.

Já no dia 22 de fevereiro, a coluna foi sobre Horizon Zero Dawn, exclusivo de PlayStation 4 com aventura, ação, dinossauros mecanizados e uma protagonista feminina simpática, Aloy. Ouça!