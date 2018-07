Por Murilo Roncolato

O McDonald’s começou na última quarta-feira, 12, a oferecer como brinde de seu McLanche Feliz miniaturas dos personagens do universo de Mario, ícone que estreou no mundo dos games em 1981 e é, até hoje, responsável por uma das franquias de maior sucesso da indústria.

Além do Mario, os bonecos de plástico da promoção relembram os personagens Luigi, Toad, Princesa Peach, Yoshi, Super Cogumelo e Donkey Kong – antigo inimigo do protagonista, que depois viria a ganhar sua própria série de games.

A rede de fast food deu início à campanha também em outros países como Estados Unidos e Japão, terra natal da Nintendo, responsável pelo encanador bigodudo.

O vice-presidente de marketing do McDonald’s no Brasil, Roberto Gnypek, conversou com o Que Mario? e comentou sobre a escolha da companhia pelos personagens do mundo dos games e afirmou que, há muito tempo, eles já extrapolaram esse universo.

“A ideia de trazer o Mario se deve muito à forte conexão com os pais. Ele foi um hit na década de 1980, é um personagem presente há 33 anos na vida das pessoas”, diz. “Por mais simples que seja, ele está ligado a diversão, é um ícone, extrapola o que é game, o Mario faz parte da cultura pop.”

O executivo explicou que para definir os brindes, a empresa olha para quatro mundos: varejo, cinema, TV e games – o McDonald’s já contou com Sonic e Cut the Rope em seus brindes. O público-alvo das campanhas mira não só nas crianças, mas nos pais, como é o caso desta com Mario.

“Mas até que ponto isso envolve mais criança ou mais a família? Quanto mais a família estiver envolvida é melhor, porque tem a questão da validação dos pais, quando acontece, a criança está automaticamente mais envolvida”, diz Gnypek.

Ele cita a experiência que tiveram com os Smurfs há três anos. “Eles voltaram com o filme naquele ano, mas para os pais é algo vintage”, diz. O mesmo apelo pela memória foi usado em Super Mario. “Você vê como algo dos anos 80 está vivo e forte na cabeça de todos. É um boneco de plástico fazendo sucesso em meio a um mundo que ama o digital. Engraçado, né?”

Se a estratégia deu certo? “Muito. As vendas estão indo muito bem, estão absurdas”, revela. Fator chave para o sucesso da campanha é o surgimento de um público estranho interessado nos mini-Toads e Luigis. “McLanche Feliz é produto para criança? O produto é voltado para crianças e seus pais. Mas o que está acontecendo é que além deles, a gente tem um público jovem mais adulto que olha para o Mario como parte da sua vida”, diz.