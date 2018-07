E o prêmio de game do ano vai para…. Mass Effect 2. O jogo desenvolvido pela BioWare levou o principal troféu do Golden Joysticks, premiação de games feita na Inglaterra e que na última edição do Guiness Book entrou como a mais popular de todo o mundo.

Em sua 28ª edição, o Golden Joysticks não conta com um júri especializado para escolher os vencedores. Na verdade, conta com o júri mais especializado de todos: os próprios jogadores, que votaram mais de 1,5 milhões de vezes nesta edição de 2010. São 16 categorias e, além de game do ano, Mass Effect 2 levou também o título de melhor RPG. O único a também conseguir dois prêmios foi Plants vs Zombies, por game de estratégia e game para download.

Em sua primeira edição, no ano de 1982, quem se saiu como o melhor jogo foi Jetpac. Agora, em 2010, para poderem participar, os games deveriam ser lançados entre maio de 2009 e maio de 2010. A lista completa de vencedores você pode conferir abaixo:

Game de ação do ano: Assassin’s Creed II

Game de tiro do ano: Call of Duty: Modern Warfare 2

Game de corrida do ano: Forza Motosport 3

RPG do ano: Mass Efect 2

Game de quebra-cabeça (puzzle) do ano: World of Goo

Game de luta do ano: Super Street Figther 4

Game de esporte do ano: FIFA 10

Game de estratégia do ano: Plants vs Zombies

Game de música do ano: Guitar Hero 5

Game online do ano: League of Legends

Game para download do ano: Plants vs Zombies

Game para portátil do ano: Pokemon Heart Gold/ Soul Silver

Trilha sonora de game do ano: Final Fantasy XIII

Promessa: Call of Duty: Black Ops

Desenvolvedora britânica do ano: Jagex

Game do ano: Mass Effect 2