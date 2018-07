Call of Duty é hoje a série de games mais popular do mundo. Mas nem sempre foi assim. Durante um bom tempo quem reinava nesse setor era Medal of Honor – que agora parece estar voltando a acirrar a disputa. O novo título da série, que se chama apenas Medal of Honor, foi lançado nos Estados Unidos no último dia 22 e na Europa no dia 25 e já vendeu mais de um milhão e meio de cópias. Aqui no Brasil, o game chega às lojas no dia 4 de novembro para PC, PlayStation 3 e XBox 360.

Em Medal of Honor, o jogador encarna um membro da Tier 1, força de elite do exército dos Estados Unidos que opera apenas em missões especiais. Os combates são tanto em terra quanto no ar, a bordo de helicópteros Apache AH-64.

O game trará também um modo multiplayer online em que até 24 jogadores podem combater ao mesmo tempo. No dia 2 de novembro, antes mesmo do lançamento no Brasil, Medal of Honor ganhará uma extensão gratuita para seu modo multiplayer chamada Clean Sweep – dois novos cenários para as batalhas e versões modificadas de antigas fases do game.