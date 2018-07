Por Bruno Capelas

FOTO: Reprodução

Um dos jogos mais amados nos anos 1990 — e que formou toda uma geração de professores e aficionados por história — Age of Empires está de volta. A Microsoft anunciou hoje uma nova versão de seu clássico game, para PCs com Windows 8 e celulares Windows Phone, com sistema de multiplataformas no multiplayer online.

Age of Empires: Castle Siege está previsto para sair em setembro, e tem uma dinâmica de tower defense, com ataques aos territórios inimigos e defesa das suas próprias cidades, bastante semelhante a um dos maiores sucessos recentes dos games mobile, Clash of Clans.

Assista abaixo (ou clique aqui) para ver o trailer do jogo.

Não é o primeiro game anunciado pela franquia da Microsoft para esse ano: em abril, a empresa também disse que faria Age of Empires: World Domination, exclusivo para Android, iOS e Windows Phone. Segundo a Microsoft, World Domination teria um novo sistema de batalhas, optimizado para ser jogado em smartphones e tablets.