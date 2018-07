A Microsoft anunciou a chegada ao mercado de dois novos kits do Xbox 360. Denominados Elite e Arcade, os novos kits trazem dois games, Fable II e Banjo-Kazooie.

O modelo Arcade é o console de entrada, com preço mais baixo. Vendido a 1.249,00, o aparelho é totalmente compatível com os games lançados para Xbox 360 e traz como única limitação uma unidade de armazenamento interna de 256 MB. O dispositivo, que é como um cartão de memória embutido, serve para salvar o progresso do jogador.

O modelo Elite, que vem na cor preta, é o topo da linha. Custando R$ 1.999,00, vem com um HD de 120 GB.

Os dois modelos vem com um controle sem fio e com um cabo HDMI e contam com garantia de um ano.

O kit Pro, com HD de 60 GB que custava R$ 1.499, foi descontinuado.