Por Bruno Capelas

Satya Nadella, CEO da Microsoft, em seu primeiro evento de imprensa à frente da companhia. FOTO: Reuters Satya Nadella, CEO da Microsoft, em seu primeiro evento de imprensa à frente da companhia. FOTO: Reuters

Há alguns meses, quando Steve Ballmer deixou o cargo de CEO da Microsoft, muito se especulou que o novo líder da empresa que criou o Windows deveria vender a divisão responsável pela fabricação e pela idealização do Xbox, por ser dispendiosa e não ser o principal negócio da empresa, que enfrenta um momento de necessidade de reinvenção.

Nada foi dito quando o indiano Satya Nadella assumiu a empresa, e agora, às vésperas de divulgar mais um resultado financeiro da empresa, Nadella reafirmou o compromisso da empresa com os videogames.

“Temos que definir o núcleo de nossas atividades, mas é importante olhar para outros negócios onde temos impacto e sucesso”, disse ele em um email enviado aos funcionários da empresa e publicado no site da Microsoft em inglês. Para Nadella, o Xbox é uma grande oportunidade de corajosas inovações, não só por causa dos games – a principal categoria de vida digital em um mundo mobile, em arrecadação e tempo gasto pelas pessoas – mas também por inovações desenvolvidas a partir da plataforma.

Entre elas, está a tecnologia de reconhecimento de gestos do Kinect, que está sendo incorporada pelo Windows, sistemas de reconhecimento de voz já usados no Skype ou sincronizações com a nuvem do Azure. “Para resumir, continuaremos a criar novidades e crescer nossa base de fãs para o Xbox, adicionando valor de negócios à Microsoft”, diz ele.

Vale lembrar que, apesar de não liderar o mercado da nova geração de consoles, o Xbox One está longe de ser um fracasso: com pouco mais de oito meses de lançamento, o videogame já vendeu 5 milhões de unidades, e deve chegar a muitos mercados ainda nesse ano, como a China e a Rússia.