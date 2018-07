Por Murilo Roncolato

*Atualizado em 16/9 às 15h15 para incluir data confirmada de lançamento para PS3 e Xbox 360

A Warner anunciou nesta terça, 9, que o jogo baseado no universo de J.R.R. Tolkien, Middle-Earth: Shadow of Mordor, será totalmente localizado para Brasil. O game se chamará Terra-média: Sombras de Mordor, terá vozes e menus em português. Mais que isso: a data de lançamento da mídia física do jogo é 16 de outubro, já está em pré-venda em alguns varejistas e, obviamente, já tem preço: R$ 199 para Playstation 4 e Xbox One; e R$ 99,90 para PC.

Assim como acontecerá no resto do mundo, a versão do game para PS3 e Xbox 360 chegará mais tarde por aqui. Apesar de varejistas apontaram dia 18 de novembro na data de pré-venda, a Warner informou que a data correta da venda da mídia física para geração anterior é 20 de novembro. A versão digital ficará disponível para download dois dias antes (18 de novembro).

Nos Estados Unidos, a loja da Playstation americana crava o dia 7 de outubro para o lançamento do game digital para PS4. A versão espanhola da loja, no entanto, indica 3 de outubro. Para Playstation 3, a loja americana nem dá ainda uma data. No caso da loja brasileira, o mesmo acontece, só que para PS3 e PS4.

Para Xbox One, a loja americana anuncia o game para 30 de setembro. Para Xbox 360, a página americana exibe apenas uma galeria com imagens do jogo. Já a página brasileira tem resultados apenas para Xbox One, indicando que o jogo será lançado no dia 7 de outubro. Contactada, a assessoria da Microsoft disse que a data correta do lançamento da versão digital para Xbox One também será no dia 30 de setembro.

Enquanto a versão física para PS deve ser vendida por R$ 99,90 no varejo, a Steam está anunciando a versão digital do jogo (em pré-venda) por R$ 90,99.

A página oficial do jogo, apesar de disponível em português (embora isso seja falho), não lista o Brasil entre os países para pré-venda.

Adiamentos

Todos os gamers e fãs de Senhor dos Anéis do mundo estavam felizes da vida que poderiam entrar de cabeça no universo de Tolkien no dia 30 de setembro, com o lançamento internacional de Middle-Earth: Shadow of Mordor para PC, PS3, PS4, Xbox 360 e Xbox One.

No entanto, nesta semana, a Warner havia informado que a data de lançamento do jogo para PS3 e Xbox 360 sofreria um adiamento. Em vez de ter o game disponível no dia 30 de setembro nos EUA ou 3 de outubro na Europa, Shadow of Mordor chegaria apenas no dia 18 de novembro nos EUA (embora o site da Warner não diferencie) e 21 de novembro na Europa.

A Warner justificou a mudança afirmando apenas que levarão “mais tempo no seu desenvolvimento”.

Rumores sobre a possível criação de uma plataforma de distribuição própria chamada WB Play (veja mais aqui) pode estar influenciando para tanta confusão sobre a data de lançamento. No site oficial do game Shadow of Mordor , um logo da WB Play inclusive já aparece (no canto superior esquerdo). A Warner não comentou os rumores.

Resumindo: datas e preços para Brasil (atualizado)

Versão física:

• Playstation 4: 16 de outubro; R$ 199,90.

• Xbox One: 16 de outubro; R$ 199,90

• Playstation 3: 20 de novembro; R$ 199,90.

• Xbox 360: 20 de novembro; R$ 199,90.

• PC: 16 de outubro; R$ 99,90.

Versão digital:

• Playstation 4: 7 de outubro; R$ 199,90.

• Xbox One: 30 de setembro; R$ 199,90.

• Playstation 3: 18 de novembro; R$ 199,90.

• Xbox 360: 18 de novembro; R$ 199,90.

• PC: 30 de setembro; R$ 90,99 (Steam).

Enredo do jogo

O jogo desenvolvido pela Monolith e inspirado em Senhor dos Anéis conta uma história imaginada entre os eventos de O Hobbit e de Senhor dos Anéis propriamente. O jogador entra na pele de Talion, um guerreiro de Gondor responsável pela guarda do Black Gate de Mordor.

Ele é morto e testemunha o assassinato de sua família pelo exército de Sauron, quando este retornava a Mordor. O personagem é então ressuscitado por um ser misterioso que espera que Talion se vingue, matando Sauron. Com poderes fantasmas, além de poder transformar inimigos em aliados, Talion anda pela Terra Média assassinando e reunindo um pequeno grupo de soldados para lutar a seu lado.

A maior novidade do game é um sistema utilizado chamado Nemesis. A empresa explica que, através dele, “cada inimigo encontrado tem características diferentes, pode evoluir e se tornar um grande inimigo pessoal no curso do jogo”. Dessa maneira, se um Orc tem o braço cortado ou é jogado ao fogo, ele pode querer se vingar posteriormente, sem um braço ou com o rosto queimado.