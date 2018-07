Saiu no final de semana a lista de games vencedores do Brazil Game Awards, premiação criada em 2015 que elege os jogos mais interessantes mostrados durante o principal evento de games da América Latina, a Brasil Game Show.

Líder em indicações, Monster Hunter: World, da Capcom, foi também o jogo mais premiado, vencendo como melhor jogo da feira. Para o Estadão, o melhor game foi o brasileiro Pixel Ripped 1989, que aposta na realidade virtual.

O júri do evento tem jornalistas e produtores de conteúdo, e não está ligado à organização da feira – tradição que também acontece em outras grandes feiras de games do mundo, como a americana E3 e a alemã Gamescom. Além do Estadão, estão no comitê os sites Adrenaline, Arkade, Combo Infinito, Critical Hits, Editora Europa, Gameblast, GameHall, IGN Brasil, Jogabilidade, Jovem Nerd, Overloadr, Tech Tudo, The Enemy, UOL Jogos e VGBR.

Confira abaixo todos os vencedores, bem como os votos dados pela equipe do Estadão na premiação.

Melhor Jogo da Brasil Game Show 2017

Monster Hunter World: World (Capcom)

Voto do Estadão: Pixel Ripped 1989

Melhor Jogo Brasileiro

No Heroes Here (Mad Mimic Interactive)

Voto do Estadão: Pixel Ripped 1989

Melhor Jogo Original

Cuphead (Studio MDHR)

Voto do Estadão: Pixel Ripped 1989

Melhor Jogo para PC

Playerunknown’s Battlegrounds (Bluehole Studio)

Voto do Estadão: Galaxy of Pen and Paper

Melhor Jogo para Console

Dragon Ball FighterZ (Arc System Works/Bandai Namco)

Voto do Estadão: Assassin’s Creed Origins

Melhor Jogo para Realidade Virtual

Resident Evil 7 (Capcom)

Voto do Estadão: Pixel Ripped 1989

Melhor Periférico/Hardware

Xbox One X (Microsoft)

Voto do Estadão: Xbox One X

Melhor Jogo de Tiro

Call of Duty: WWII (Sledgehammer Games/Raven Software/Activision)

Voto do Estadão: Call of Duty WWII

Melhor Jogo de Ação e Aventura

Assassin’s Creed Origins (Ubisoft Montreal/Ubisoft)

Voto do Estadão: Assassin’s Creed Origins

Melhor Jogo de Luta

Dragon Ball FighterZ (Arc System Works/Bandai Namco)

Voto do Estadão: GUTS

Melhor RPG

Monster Hunter World: World (Capcom)

Voto do Estadão: South Park: The Fractured But Whole

Melhor Jogo de Corrida

Forza Motorsport 7 (Turn 10 Studios/Microsoft Studios)

Voto do Estadão: Forza Motorsport 7

Melhor Jogo de Esportes

FIFA 18 (EA Sports/Electronic Arts)

Voto do Estadão: FIFA 18

Melhor Jogo de Estratégia

Gwent: The Witcher Card Game (CD Projekt RED/CD Projekt)

Voto do Estadão: sem voto

Melhor Jogo para a Família

Sea of Thieves (Rare/Microsoft Studios)

Voto do Estadão: Super Lucky’s Tale

Melhor Multiplayer

Playerunknown’s Battlegrounds (Bluehole Studio)

Voto do Estadão: Playerunknown’s Battlegrounds

Melhor Jogo Independente

Cuphead (Studio MDHR)

Voto do Estadão: Pixel Ripped 1989