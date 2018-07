Por Bruno Capelas

Detalhe de luta entre Raiden e Sub-Zero em ‘Mortal Kombat X’. FOTO: Divulgação Detalhe de luta entre Raiden e Sub-Zero em ‘Mortal Kombat X’. FOTO: Divulgação

Vinte e dois anos depois da primeira edição de Mortal Kombat, parece difícil acrescentar alguma coisa a um novo game da série de luta que marcou gerações de gamers com frases como “Fatality” e “Finish Him!”. Entretanto, nem todo mundo pensa assim: é o caso do produtor Hans Lo, responsável por Mortal Kombat X, que deve ser lançado em junho de 2015 (com dublagem em português!), trazendo para a nova geração de consoles personagens históricos como Sub-Zero, Scorpion e Kano.

Em visita ao Brasil para promover o jogo, Hans disse que a tarefa de renovar um game clássico tem sido divertida, especialmente com um empurrãozinho da tecnologia. “Há vinte anos, pensávamos em um fatality, e não tínhamos como fazê-lo. Agora, podemos voltar e tentar de novo”, conta ele, com olhar de um garoto que acabou de ganhar um brinquedo novo.

O produtor sênior da Netherealm Studios (responsável também por Injustice: Gods Amongs Us, que colocou o Super-Homem e Batman para lutar), entretanto, garante que a tecnologia não é suficiente para emplacar um sucesso. “Seu jogo pode ter os melhores gráficos e a mais impressionante técnica: se ele não for divertido de jogar, ele não terá sucesso”, diz. Na entrevista abaixo, Hans Lo conta mais detalhes sobre Mortal Kombat X e sobre como os games de luta mudaram e ainda podem mudar nos próximos anos.

Primeiro título da série foi lançado em 1992. FOTO: Reprodução Primeiro título da série foi lançado em 1992. FOTO: Reprodução

Como é criar uma versão de Mortal Kombat para a nova geração de videogames?

Acho que o mais importante, pelo menos por agora, é que queremos trazer um jogo com mais detalhes, melhor iluminação, e até com fatalities [golpe fatal que é marca registrada do jogo] diferentes. Estamos nos divertindo muito. Tivemos uma ótima resposta dos fãs quanto ao visual do jogo quando lançamos o primeiro vídeo, mas muita gente tem dúvidas se a jogabilidade vai ser boa. Eu digo: sim, a jogabilidade é ótima, e a 60 frames por segundo!

Muitos jogadores se acostumaram com Mortal Kombat na versão antiga em 2D. Como é adaptar aquele universo para um mundo 3D?

Nós criamos jogos em 3D, mas desde Mortal Kombat, de 2011, demos um passo atrás e voltamos a ter lutas em 2D. Os personagens estão em três dimensões, mas a maneira como você luta e dá golpes praticamente não sai dos eixos vertical e horizontal.

Apesar das mudanças gráficas, Mortal Kombat X ainda parece um jogo bastante similar ao que foi feito nos anos 1990. Como se pode renovar a fórmula dos games de luta?

Sempre tentamos trazer coisas novas que atraiam velhos fãs aos novos jogos. Uma coisa que tentamos inovar é com os fatalites: sempre queremos que eles sejam melhores e mais divertidos. Prometo que vamos trazer novos jeitos de um jogador se engajar e jogar. As novas tecnologias tornaram possíveis fatalities que idealizamos há vinte anos e nunca conseguimos fazer! Agora, podemos tentar de novo! Mas o nosso foco é na diversão. Você compra um jogo para se divertir, certo?

Personagens e cenários têm profundidade 3D, mas luta continua em 2D. FOTO: Divulgação Personagens e cenários têm profundidade 3D, mas luta continua em 2D. FOTO: Divulgação

Muito se fala sobre como a tecnologia está tornando os jogos maiores e mais bonitos. Mas ela faz os jogos realmente melhores e mais divertidos? Ou não faz diferença?

A jogabilidade é o que mais importa. Não importa se seu jogo é bonito ou avançado: se ele não for divertido de jogar, ele não terá sucesso. Ainda estamos aprendendo a lidar com a nova tecnologia, e aprenderemos ainda mais ao fazer novos jogos. Ela nos tem levado adiante, em qualquer geração. Mas, no fim das contas, se você pegar o controle e o game não tiver uma boa mecânica, nenhuma tecnologia vai te ajudar.

Os controles de hoje são muito diferentes dos de 1992, quando foi lançada a primeira versão de Mortal Kombat. É um desafio continuar a fazer um jogo que seja simples para jogadores iniciantes e divertido para quem já é experiente com novas combinações de comandos?

É uma questão cognitiva. Um jogador pode se divertir ao descobrir que um botão dá socos, e outro dá chutes, e que se ele apertar três vezes o mesmo botão, ele vai conseguir um combo e vai se sentir satisfeito consigo mesmo. Se ele esmagar todos os botões, ele também pode ganhar lutas. Entretanto, há uma segunda camada no jogo, para quem quer se aprofundar, ser o cara convencido que sabe mandar um combo, um raio-X e encerrar a luta com um Fatality brutal. É algo que nós queremos sempre: ter algo bacana para cada jogador.

Trecho de vídeo antes de luta entre Sub-Zero e Scorpion em ‘Mortal Kombat X’ FOTO: Reprodução Trecho de vídeo antes de luta entre Sub-Zero e Scorpion em ‘Mortal Kombat X’ FOTO: Reprodução

Mortal Kombat foi um dos jogos responsáveis pela criação do sistema de classificação indicativa. No trailer de Mortal Kombat X, há muito sangue. Vocês não estão mirando o público menor de 18 anos, certo?

A questão é que, nos games, você precisa definir seu público-alvo, e trabalhar o melhor possível para que ele se divirta. É melhor nos focarmos em um público maduro do que tentar fazer um jogo mais abrangente, mas menos divertido.

Você acha que sensores de gestos, como o Kinect, ou óculos de realidade virtual, como o Gear VR, podem mudar a maneira como jogos de luta são feitos?

As novas tecnologias vão ser sempre motivo de debate. Entretanto, nem sempre algo novo pode ser certo para o jogo que estamos fazendo. Por agora, estamos felizes com o que temos, mas sempre estamos de olho. Se existir algo que for divertido e puder ser incorporado ao nosso jogo, é óbvio que usaremos!

Dá para imaginar um futuro com alguém usando um Oculus Rift para ser o Sub Zero?

Quem sabe? Eu me divertiria muito “sendo” o Sub Zero! Não sei, vamos ver!

Mortal Kombat X

Desenvolvedora: Netherrealm Studios

Publisher: Warner Bros.

Previsto para junho de 2015

Plataformas: PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One e PCs

Sem preço definido