A Apple alega que não vai perder no quesito jogos ao não permitir Flash em seus dispositivos móveis, porque a Appstore já supre muito bem a demanda dos usuários por games. Mas não dá para negar que os donos de celulares com Android estão em vantagem com a notícia de que o Kongregate, um dos maiores sites de jogos em Flash, vai adaptar os games que melhor funcionam em telas pequenas para Android.



World Dominator, um dos títulos mais populares da Kongregate (Foto: Reprodução)

Dos mais de 28 mil títulos do Kongregate, 120 vão ganhar versão para o Android, que anunciou Flash player 10.1 em sua próxima versão, a 2.2. O CEO do Kongregate, Jim Greer, disse até que a questão do consumo de bateria não é tão crítica quanto Steve Jobs reclamou.

Greer disse também à CNET que o site está trabalhando em um app para Android, que deve permitir inclusive jogar offline (o que atualmente é impossível pelo Kongregate.com). O Kongregate vai serguir o exemplo da Armor Games e da Nickelodeon, que criaram versões mobile de seus sites para Android.