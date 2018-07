Por Agências



Foto: Toru Hanai (Reuters)

A Nintendo anunciou nesta quarta-feira, 29, que o lançamento do console portátil DS com recursos 3D não acontecerá na temporada de compras de fim de ano de 2010, o que forçou a maior fabricante japonesa de videogames a reduzir em um terço sua projeção anual de lucros.

A Nintendo lançará a nova versão do DS em 26 de fevereiro no Japão e em março nos Estados Unidos, de longe seu maior mercado.

A empresa reduziu a projeção de vendas gerais do DS no ano fiscal que se encerra em 31 de março para 23,5 milhões de unidades, contra 30 milhões anteriormente, e cortou estimativa para as vendas do console Wii de 18 milhões para 17,5 milhões de unidades.

“Inicialmente imaginávamos que seria desejável lançar o 3DS ainda este ano e, portanto, realizamos projeções com base nisso. Agora tornou-se claro que, se o lançarmos ainda este ano, não seremos capazes de fornecer número suficiente de unidades”, afirmou Satoru Iwata, presidente da Nintendo, em conferência com analistas.

Com a queda nas vendas do DS e do Wii, a Nintendo está confiando no novo modelo 3D para de reanimar seus lucros e ajudar a empresa a enfrentar a concorrência renovada da Sony e Microsoft, cujos periféricos de controle por sensores de movimento estarão no mercado na temporada natalina.

A Nintendo também enfrenta crescente concorrência dos celulares inteligentes e outros aparelhos que podem ser usados para games.

“Sem dúvida, perder a temporada de festas vai ser prejudicial”, disse Kazutaka Oshima, presidente da Rakuten Investment Management e usuário ávido de videogames.

“Os consoles dedicados a games estão enfrentando disputa cada vez mais difícil contra smartphones como o iPhone e outros aparelhos, porque mais gente os vêm utilizando para jogos. Mas creio que o DS 3D será capaz de atrair público”, acrescentou. “Será divertido ver Mario correndo e saltando em uma tela 3D.”

A celebrada série Super Mario de jogos da Nintendo comemorou seu 25o aniversário este mês.

/ Isabel Reynolds e Reiji Murai (Reuters)