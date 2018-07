O mês de férias escolares começa agitado no mercado de games. Fabricantes anunciam quedas de preços dos seus consoles no Brasil e a Nintendo deve iniciar as vendas do seu portátil, o 3DS, já neste sábado, 9.

Caiu. A Sony Brasil anunciou que entre esta sexta-feira, 8, e o dia 30 de agosto, irá cobrar menos pelo Playstation 3. Durante este período, o videogame será comercializado por R$ 1.399 em todas as lojas Sony Style e nas revendas autorizadas. É a segunda vez este ano que a empresa anuncia corte no preço do console. Em maio ele já havia caído de R$ 1.999 para R$ 1.599.

Nesta quinta, 7, a Microsoft também anunciou um corte no preço do seu Xbox360. Segundo a empresa, durante este mês o kit mais barato do aparelho será vendido por R$ 1.600, R$ 300 a menos que o preço cobrado até então. O “kit” traz o console com HD de 250 GB, controle sem fio, headset, cabo HDMI e ainda os jogos Alan Wake e Forza 3.

3DS. Já a Nintendo escolheu o início das férias para lançar o seu portátil, o 3DS, aqui no Brasil. O aparelho deve chegar no mercado oficialmente neste sábado, por R$ 1.199. Durante este fim de semana algumas lojas vão oferecer desconto de R$ 50 em jogos para quem comprar o aparelho.

As lojas participantes, em São Paulo, são: FNAC (Pinheiros e Morumbi), Saraiva (Center Norte e Morumbi), UZ Games (Anália Franco, Ibirapuera e Villa Lobos), Ri Happy (Iguatemi) e, online, o Submarino.

