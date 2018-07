Por Bruno Capelas

Novo 3DS terá telas maiores e mais botões para o jogador. FOTO: Reprodução

Um dos mais populares consoles da atualidade, com mais de 45 milhões de unidades vendidas, vai ter uma nova versão… não, não estamos falando de algum PlayStation ou de um novo Xbox. Trata-se do Nintendo 3DS, videogame portátil da Nintendo que passou por uma repaginada da empresa japonesa.

O “New Nintendo 3DS”, como o console vem sendo chamado pela Nintendo, conta com telas maiores que a do 3DS, e melhor utilização de bateria, além de um novo botão analógico, chamado pela empresa de “C-stick” (os fãs da empresa do Mario se recordarão de algo semelhante no controle do Game Cube).

O console chega ao mercado em dois modelos diferentes: o NN 3DS (em preto e branco) e uma versão XL, em azul metálico e preto metálico. Além do novo botão analógico, o novo 3DS tem botões coloridos, como acontecia nos controles do Super Nintendo lá fora. (Aqui, os botões eram roxos mesmo, bem como o resto do controle).

O New Nintendo 3DS também chega ao mercado como uma nova função: sua tela se ajusta automaticamente ao brilho dependendo da luz, e cria efeitos 3D melhor posicionados ao usar sua câmera para rastrear os movimentos de cabeça do seu usuário.

No detalhe, o botão analógico do New Nintendo 3DS, em comparação com o controle do Game Cube. No detalhe, o botão analógico do New Nintendo 3DS, em comparação com o controle do Game Cube.

O console chega ao mercado japonês em 11 de outubro, e custará entre US$ 154 (na versão menor) e US$ 181 (na versão maior). A empresa não se pronunciou sobre o lançamento do console no Ocidente, o que faz pensar que isso só deve acontecer em 2015.