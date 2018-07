A Nintendo está se dizendo pouco preocupada com o anúncio do Move, o novo controle com detecção de movimentos da Sony. Em entrevista para o site Industry Games, Reggie Fils-Aime declarou que acha pouco provável que os usuários do Wii gastem dinheiro em um novo hardware com as mesmas funcionalidades.

“Se eu sou um consumidor e tenho uma boa experiência com o Wii, eu compro software. E isso está acontecendo”, afirmou Reggie. “Se os consumidores amam o Wii, não faz sentido gastarem pelo menos US$ 400 no PS3 com o Move.”

O argumento de Reggie é que, mesmo depois de desembolsar o valor do hardware, o consumidor ainda precisará comprar jogos.

O que leva uma pessoa a comprar um PS3 ou um Xbox 360 é muito diferente do que leva uma pessoa a comprar um Wii.

Mas muita gente que optou pelo PS3 pela capacidade de rodar Blu-rays, jogos em alta definição e jogos mais elaborados certamente ficará no mínimo curiosa para ver como o console lida com o tipo de jogos que fez a fama do Wii.

Um ponto é importante: se realmente não estivesse preocupada, a Nintendo nem falaria do Move. 2010 marcará uma nova etapa na guerra dos consoles. E talvez a Nintendo perca a vantagem que a mantinha no topo.