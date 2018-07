A Nintendo alegou nesta terça-feira, 4, que o videogame portátil Nintendo DS se tornou o mais vendido de todos os tempos nos Estados Unidos. Segundo a companhia japonesa, mais de 47 milhões deles foram vendidos desde o lançamento no país, em 2004. A marca é semelhante a que o PlayStation 2, da Sony, supostamente tem (50 milhões até janeiro de 2009), o que coloca em dúvida a liderança.

Seja quem estiver com a razão, tanto o DS quanto o Wii vão bem. Mesmo com as entradas no mercado do PlayStation Move e do Kinect, também baseados no reconhecimento de gestos, o Wii já vendeu 34 milhões de unidades desde 2006 e vem mantendo a marca de 7 milhões de encomendas por três anos seguidos.

E 2011 pode ser ainda melhor para a marca, que lança em março o sucessor do DS, o tridimensional 3DS.