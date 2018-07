/Associated Press

Shigeru Miyamoto, o criador de Mario, Zelda e Donkey Kong. FOTO: AP

LOS ANGELES – Criador dos jogos do encanador Mario e de The Legend of Zelda, Shigeru Miyamoto parece empolgado – e com uma boa razão. Veterano da Nintendo, Miyamoto soa feliz com a recuperação mostrada pela empresa em 2014 após três anos de perdas, marcadas especialmente pelas baixas vendas do Wii U.

Com a recente popularidade de Super Smash Bros. para Wii U e de Mario Kart 8, bem como o sucesso da linha de bonecos amiibo, Miyamoto tem alguns motivos para sorrir – e olhar para o futuro. Na entrevista a seguir, ele se mostra empolgado com o que tem para mostrar para o Wii U ainda, mas comenta que a Nintendo já começou a trabalhar em um sucesso para o Wii U. Também fala sobre Star Fox, amiibo e o futuro da franquia Mario.

Parece que o amiibo tem sido um sucesso com Super Smash Bros. Você já comentou que eles estarão presentes em jogos como Mario Party 10 e Yoshi’s Woolly World, mas como mais eles poderão ser usados no futuro?

Continuaremos a fazer jogos com a função amiibo como um presente para quem já os comprou. Além disso, queremos descobrir como usaremos o amiibo no futuro, incluindo cartões e enfeites.

Se a Nintendo descontinuar certos bonecos amiibo, eles continuarão aparecer digitalmente em jogos futuros?

Não fazemos promessas específicas para cada boneco, mas os amiibos são desenhados para que certos jogos tenham certos bonecos naquele jogo. Outros jogos podem utilizar bonecos antigos que os desenvolvedores quiserem fazer compatíveis. No futuro, teremos a opção de lançarmos os amiibos em forma de cartão com a mesma funcionalidade.

Prepare-se para a treta! FOTO: Reprodução

Você mostrou recentemente alguns trechos do próximo Zelda. Qual é a estratégia para a franquia no Wii U?

Uma das coisas que nós queríamos muito era voltar ao conceito de mundo aberto dos primeiros jogos de Zelda. Desta vez, trouxemos de volta o cavalo de Link, Epona, e seu arco e flecha. O que decidimos fazer de forma divertida é deixar o usuário andar livremente pelo mundo e escolher o que quer fazer e como quer explorar. Não posso falar muito, mas uma das coisas que posso explicar é que o mundo do jogo será afetado pelo jeito em que você joga e escolhe fazer atividades.

Você está pessoalmente trabalhando em um novo jogo de Star Fox. Faz muito tempo desde que vimos Fox pilotando sua nave. O que ele vai fazer agora?

Pessoalmente, gosto mais de criar mecânicas do que criar histórias. A história poderá ser diferente dos últimos jogos de Star Fox, mas a jogabilidade vai ser muito diferente, graças ao sistema de duas telas do Wii U, com o GamePad e a tela da TV. Vai ser um jogo único e muito divertido!

Mario Kart 8 pode alçar a Nintendo a novos voos. FOTO: Reprodução

Nas mensagens vazadas da Sony Pictures, há quem fale sobre um filme de animação de Mario. É verdade? Se sim, qual seria seu papel no filme? E como você imaginaria um filme moderno de Mario?

Ouvi algo sobre isso nessa manhã. Nos últimos vinte anos, muita gente vem falar conosco sobre criar filmes de Mario. Às vezes, a ideia acaba no momento em que começamos uma reunião. Não é algo incomum, e é algo que fazemos há muito tempo, mas não tenho ideia de como uma versão de Mario para o cinema poderia ser.

Nos últimos dois anos, Mario esteve ocupado no Wii U com Super Mario 3D World, Mario Kart 8 e Super Smash Bros. No ano que vem, ele vai tirar folga? O que podemos esperar da franquia no futuro?

Desde que criamos Mario, as pessoas o comparam a Mickey Mouse. Eu sempre disse que Mickey Mouse evoluiu com o futuro da animação. Você viu Mickey em cada passo do caminho. Com Mario, desde sempre eu quis que ele fosse esse tipo de personagem no mundo digital. Em cada revolução digital, ele esteve lá. Acredito que quando lançarmos um novo sistema de hardware, você pode esperar Mario ter novos papeis em um novo jogo.

Sei que você está trabalhando em Star Fox, mas, além disso, você vai continuar criando jogos para o Wii U ou já está pensando em um novo sistema?

Estamos focados em criar um bom time de jogos para o Wii U no próximo ano. Parece que nós conseguimos fazer isso em 2014, e as pessoas estão muito felizes com o que já fizemos no Wii U. Por enquanto, nosso foco é nele, mas Nintendo tem grupos inteiros pensando em novas ideias para sistemas de hardware. Enquanto estamos criando softwares para o Wii U, temos linha de produção pensando em como poderá ser o novo sistema.

Star Fox deve estar de volta em breve. FOTO: Reprodução

