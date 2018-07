Por Bruno Capelas

O novo The Legend of Zelda deve chegar em 2015 e terá mundo aberto. FOTO: Reprodução O novo The Legend of Zelda deve chegar em 2015 e terá mundo aberto. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Para reverter uma crise que já dura três anos consecutivos, a Nintendo resolveu jogar pesado. Em sua coletiva de imprensa na E3, a maior feira de games do mundo, a empresa japonesa anunciou novas versões de alguns de seus maiores títulos, como Zelda, Super Smash Bros e Kirby procurando atrair de uma vez só a atenção dos jogadores que ainda não compraram um Wii U – lançado no final de 2012, o console teve apenas 6 milhões de unidades vendidas, contra 7 milhões do PlayStation 4, que chegou ao mercado um ano depois.

+ Saiba mais: Novas edições de games de sucesso marcam E3

O principal destaque do dia ficou por conta do novo game da série The Legend of Zelda, que deve ser lançado apenas em 2015. O título é o primeiro da franquia do jovem Link e da princesa que carrega o nome da saga a ser inédito em alta definição, e promete ser um game de mundo aberto, destacado por muitos críticos como um cruzamento entre o popular game medieval Skyrim e Windwaker, antigo game da franquia.

Super Smash Bros agora permite combates entre o avatar dos usuários e os heróis do jogo. FOTO: Reprodução Super Smash Bros agora permite combates entre o avatar dos usuários e os heróis do jogo. FOTO: Reprodução

Já o jogo de luta Super Smash Bros, que reúne diversos personagens famosos da empresa (como o encanador Mario, o pokémon Pikachu e o macaco Donkey Kong), traz duas novidades: a primeira é que a partir de sua próxima edição, será possível utilizar os Miis (avatares que qualquer usuário pode criar de si mesmo para interagir na plataforma Wii) para lutar, com especialidades como atirador e socador. Ou seja: você poderá fazer uma luta entre o Sonic e você mesmo, por exemplo.

A outra são os bonequinhos amiibo, com os principais personagens da empresa, que funcionam com NFC (comunicação de campo próximo), e poderão ser utilizados tanto em Smash Bros como em Mario Kart 8 (que ainda deve ser lançado oficialmente no Brasil). Trata-se de uma resposta da Nintendo ao sucesso de Skylanders, jogo da Activision que tem feito muito sucesso por aí com um funcionamento parecido – e faturado muito não só com cópias vendidas, mas também com kits de bonecos divertidos. Super Smash Bros sai em outubro para o portátil 3DS, e chega ao Wii U no último trimestre de 2014.

Star Fox deve estar de volta em breve, vazou a revista Time. FOTO: Reprodução Star Fox deve estar de volta em breve, vazou a revista Time. FOTO: Reprodução

Outra novidade que agradou muito aos nostálgicos fãs da Nintendo foi o vazamento de Star Fox, título clássico da empresa que não teve versão para Wii e deve estar de volta ao Wii U em breve. O desenvolvimento foi anunciado em uma entrevista publicada pela revista Time com o designer Shigeru Miyamoto (que criou Mario), e retirado do ar logo depois. “Na nova versão de Star Fox, os jogadores usarão muito o Gamepad do Wii U, tanto pilotando a nave como atirando”.

Você poderá criar suas próprias fases de Mario com ‘Mario Maker’. FOTO: Reprodução Você poderá criar suas próprias fases de Mario com ‘Mario Maker’. FOTO: Reprodução

Outra novidade incrível é Mario Maker, um jogo que serve para dar asas à sua imaginação. Nele, será possível criar fases novas para o encanador, usando a estética 8-bit do primeiro Super Mario, ou o high-tech de sua versão mais recente. A bolinha rosa Kirby também ganhou um novo jogo. Previsto para 2015, “Rainbow Curse” será a sequência muito aguardada de Kirby: Canvas Curse, lançado em 2005 para o DS. O cogumelo Toad, figurante em uma série de jogos da série Mario, ganhou seu próprio game também: Captain Toad’s Treasure Tracker deve sair até o fim de agosto.

Misto de game de tiro e de luta, Bayonetta 2 é exclusivo para o Wii U. FOTO: Reprodução Misto de game de tiro e de luta, Bayonetta 2 é exclusivo para o Wii U. FOTO: Reprodução

Além disso, a empresa anunciou uma sequência para o sucesso recente Bayonetta, que só havia sido lançado para PS3 e Xbox 360. Bayonetta 2 será lançado junto com o primeiro game, em um pacote promocional para os jogadores do Wii U.