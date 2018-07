Road Redemption traz porrada em motocicletas para os anos 2010. FOTO: Reprodução Road Redemption traz porrada em motocicletas para os anos 2010. FOTO: Reprodução

Lembra de Road Rash, aquele jogo clássico dos anos 1990 que você pilotava uma moto, apostando corridas e tentando vencer outros motoqueiros com direito a usar correntes, pedaços de pau ou o próprio punho para tentar chegar na frente? Pois ele acaba de ganhar uma nova versão: Road Redemption, disponível para compra e download no Steam por R$ 36,99.

Com gráficos melhorados para os anos 2010, Road Redemption nasceu depois de pedir US$ 160 mil de financiamento no Kickstarter. Ganhou isso e mais um pouco, em maio de 2013, desenvolvido pelo estúdio Dark Seas. Road Redemption está disponível para PC, Mac e Linux (no Kickstarter eles prometiam ir também para Xbox e Wii U, mas isso não deve acontecer logo).