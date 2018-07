A produtora de games Ubisoft anunciou na terça-feira o novo Assassin’s Creed: o Syndicate. Passado na Londres vitoriana, no século XIX, o jogo terá a Revolução Industrial como um dos elementos narrativos. O game deverá ser lançado para PlayStation 4 e Xbox One no dia 23 de Outubro e, posteriormente, deverá receber uma versão para PC.

O jogo terá dois protagonistas: Jacob e Evie. Irmãos, os dois possuem traços diferentes. Jacob, que possui um pouco mais das características originais da série, é “determinado, rebelde e de temperamento explosivo” e lidera uma gangue. Já Evie é “mestre da furtividade”.

Dentre as novidades que o Syndicate apresentará, estão um lançador de cordas, usado para escalar grandes prédios; socos ingleses; facas kukris; tirolesas; e a possibilidade de utilização, tanto para lutar como para se transportar, de trens e carruagens.

É interessante notar que a Ubisoft está se afastando cada vez mais do Xbox 360 e do PS3. Segundo informações da CNET, séries principais da empresa não deverão ser lançadas para os dois videogames. O motivo é a pequena fatia de venda que os dois consoles representam.

Abaixo, vídeo do game divulgado pela Ubisoft: