Por Bruno Capelas

“Ao infinito e além” em Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth.

Criada em 1991, a série Civilization conquistou uma enormidade de fãs nas últimas décadas ao apostar em uma ótima receita: cabia aos jogadores escolher uma civilização (dos astecas aos russos, dos zulus aos americanos) ainda em seu início, em 4 mil aC, e levá-la adiante com guerras, pesquisa científica e cultura, até a vitória.

Com cinco diferentes edições entre 1991 e 2010 e muitos pacotes de expansão, Civilization foi responsável pelos conhecimentos de história de muita gente (incluindo este autor), mas agora a sua criadora, a Firaxis, quer apostar em um negócio diferente. No lugar de reescrever o passado, caberá ao jogador de Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth tentar criar o futuro.

Sim, é isso mesmo: Beyond Earth, que foi anunciado nessa semana e deve ser lançado no último trimestre do ano, faz os jogadores escolherem alguns dos melhores terráqueos e colocarem-nos em uma espaçonave para começar uma nova civilização em outros planetas, depois do chamado Grande Erro da humanidade (algo que a produtora sabe o que é, mas não revelará aos jogadores). Caberá ao gamer escolher se quer criar uma civilização nova com os mesmos moldes da terrestre, se quer se juntar ao ambiente do novo planeta ou se criará um povo super tecnológico, cheio de máquinas e robôs.

Beyond Earth mantém dinâmica de jogo a partir de azulejos hexagonais presente na série desde Civilization IV.

Outra novidade é que, no lugar da linha de descobertas científicas linear (que deixava os jogadores descobrirem tecnologias como a escrita e a pólvora), Beyond Earth terá uma teia de tecnologias a serem descobertas, sem linearidade, que poderão criar supermáquinas ou até mesmo alterar o genoma humano para melhor sobreviver no novo planeta.

Segundo a equipe de criação, Beyond Earth tem sido um trabalho empolgante por suas capacidades de inovação (e especialmente por não precisar seguir referências históricas), mas também será uma experiência mais difícil para o jogador. “Antes, não precisávamos explicar porque era importante sair navegando ou descobrir a pólvora. Agora, será necessário entender porque é bom pesquisar uma tecnologia ou explorar o espaço”, diz a equipe em entrevista ao site americano Polygon.

No site oficial do jogo dá para ver poucos screenshots (como esse que aparece aqui acima), mas o conceito é muito interessante. Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth está previsto para Windows, Mac e Linux e custará US$ 50 nos Estados Unidos. Assista abaixo ao trailer do novo Civilization.