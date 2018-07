O Entertainment Software Rating Board é o órgão norte-americano que avalia os games que serão lançados para emitir recomendações (aos pais em geral) de quais faixas etárias são compatíveis com aquele jogo. E o ESRB provavelmente estampará um selo de “apenas para maiores de idade” em Fallout: New Vegas, novo game da série de RPG. A instituição afirma que o game contêm cenas de sexo, prostituição, uso de drogas,violência, linguagem forte e até mesmo uma insinuação de relação sexual entre um homem e um robô.

“Durante a jornada os jogadores encontrarão pessoas de ambos os sexos que se prostituem. Também há uma sequência estendida sugerindo cenas de sexo com um robô e que apresenta frases como ‘Fisto pronta para o trabalho… Por favor, assuma a posição’”. Esse é o parecer que o ESRB emitiu sobre New Vegas, que será lançado no dia 19 de outubro para PC, PlayStation 3 e Xbox 360º.

A história do game se desenrolará em Vegas, uma cidade no meio do deserto que emula o paraíso dos cassinos que efetivamente existe no estado de Nevada (EUA). Como todos os outros games da série, o jogador irá percorrer um planeta distópico localizado em algum ponto do futuro — e vale lembrar que New Vegas não é continuação de Fallout 3.

Para quem se interessou – e os games da série costumam não dececpcionar – vale conferir o traiiler de Fallout: New Vegas, abaixo.