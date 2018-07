Por Murilo Roncolato

SÃO PAULO – Como já havíamos dito, “simuladores estranhos sempre existiram, mas nada supera o Goat Simulator”. Essa afirmação ainda é verdade. Incorporar uma cabra e sair por aí arrastando e quebrando tudo o que vir pela frente é uma experiência única.

Não contentes em fazer o simulador mais surreal e divertido da história (existem outros muito bons aqui também), os desenvolvedores da Coffee Stain Studios resolveram atender ao clamor dos populares e lançam neste mês uma expansão em formato de MMO (sigla em inglês para jogo massivo online para múltiplos jogadores).

Goat MMO Simulator terá estilo medieval fantástico (claro, porque não bastava a psicodelia do jogo original, agora há o elemento de fantasia na história), algo muito comum entre jogos do gênero, como Ultima Online, World of Warcraft e Elder Scrolls Online.

A expansão será gratuita para todos os que já possuem Goat Simulator no Steam (R$ 19,99). A data exata de lançamento? Anote: a próxima quinta-feira (20 de novembro).