Por Bruno Capelas

SÃO PAULO – Se você é daqueles que sente saudade da infância só de ouvir alguém falar “FINISH HIM!”, pode se preparar para abrir o bolso. A Warner Bros e o estúdio Netherrealm anunciaram nessa segunda-feira, 2, um novo jogo da série Mortal Kombat.

Chamado de Mortal Kombat X, o game não tem data de previsão para chegar ao Brasil; nos EUA, o jogo deve sair em 2015, em versões para PC, PS3, PS4, Xbox One e Xbox 360.

Sub Zero e Scorpion trocando socos na floresta no preview de ‘Mortal Kombat X’. FOTO: Reprodução Sub Zero e Scorpion trocando socos na floresta no preview de ‘Mortal Kombat X’. FOTO: Reprodução

Ainda é cedo para adiantar como vai ser o jogo, mas dá para ter um gostinho da brincadeira com o trailer oficial soltado pelas empresas, com Sub Zero e Scorpion (sempre eles!) trocando socos em uma floresta. Pra quem sente saudades do gelinho do Sub Zero, vale o aviso: ele está lá, com todo o poder visual de um game das novas gerações.

(Claro que esse é um vídeo de apresentação, e não dá pra saber como vai ser a jogabilidade de verdade).