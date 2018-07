Metal Gear: Peace Walker só será lançado no segundo semestre. Mas o Que Mario? teve acesso a uma demo demo disponível na rede privada da Sony.

O jogo é mais uma prova de que a Konami, e é claro, o time de Hideo Kojima, criador da franquia, sabe o que está fazendo com a série. Ele passa a mesma sensação de assombro que Metal Gear Solid no PSone. Os gráficos parecem um misto de PSone e PS2, mas na telinha do PSP ficaram realmente bons.

No YouTube, Dezenas de fãs da obra máxima de Hideo Kojima subiram a demo no YouTube.

O termo CQC não tem nada a ver com o programa de televisão. É a sigla para combate corpo a corpo (close quarters combat).

O jogo também tem um modo cooperativo, para ser jogado em grupo:

Nessa parte, o modo de jogar lembro muito o de Metal Gear Solid 4. Na saga Metal Gear, apesar dos intensos combates, o foco é esgueirar-se no território inimigo com o mínimo de alarde para completar as missões.

Metal Gear: Peace Walker sai no Japão em 28 de abril, nos EUA em 6 de junho e na Europa em 17 de junho. Ainda não há informação se alguma empresa distribuidora, como a Synergex ou NC Games, trará o jogo ao Brasil.