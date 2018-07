O CEO da Electronic Arts Andrew Wilson disse que os fãs de Need for Speed não terão um novo título para acelerar neste ano. A empresa estaria trabalhando em um novo jogo da franquia de corrida, mais completo e cheio de inovações; e para isso vão precisar de mais tempo.

O primeiro Need for Speed saiu em 1996, mas foi desde 2002 que a gigante da indústria dos games começou a lançar um título por ano (mais de um, em alguns gloriosos anos). Dessa maneira, 2014 quebra uma marca de 12 anos de lançamentos consecutivos.

Segundo Wilson, a EA pisa no freio para garantir que terão condições de publicar um jogo “com alta qualidade de experiência para os jogadores no próximo ano”, chegando a dizer que farão o “jogo que vocês merecem”. Espero que isso chega algo bom, certo?

Para a construção do Need for Speed de 2015 o estúdio Ghost Games ouvirá o que os jogadores da série têm a dizer das suas experiências com os outros títulos, que incluem o Underground, Most Wanted e Rivals, este lançado no ano passado (confira o gameplay do jogo abaixo).

/Murilo Roncolato